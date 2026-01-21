Петр Олещук: Трамп поиграется с «Советом мира» и выбросит его 12 21.01.2026, 17:59

Президент США действует хаотично.

Большинство стран Европейского cоюза отклонили приглашение президента США Дональда Трампа войти в его «Совет мира», куда приглашены около 60 стран.

Зачем Трампу понадобилась альтернатива ООН? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком

— Трамп — не самый системный политик на свете. Не думаю, что у него сейчас есть некая конкретная цель. Целей, скорее, несколько, и он, думаю, хаотично действует. Тем не менее попробую выделить некоторые из них.

Во-первых, Трамп и его окружение неоднократно подчеркивали, что мировой порядок их не устраивает, он неправильный, роль Соединенных Штатов — неправильная, роль президента Соединенных Штатов — неправильная. Они всё меняют, всё делают правильным.

Очевидно, что Трамп создает некое правильное с его точки зрения ООН во главе с собой, причем во главе с собой пожизненно. Он, с одной стороны, реализует некие цели, связанные с преобразованием мира так, как считает нужным, с другой стороны —не забывает о собственном честолюбии.

В чем главная проблема ООН? Ее возглавляет не Трамп. А в чем главное преимущество «Совета мира» Трампа — его возглавляет Трамп.

Это первый момент. Второй момент, думаю, что после успешной спецоперации по захвату Николаса Мадуро у Трампа началось форменное головокружение от успехов. Он сразу же кинулся присоединять Гренландию, выдвигать всем разнообразные ультиматумы. Он, очевидно, считает, что сейчас оптимальное время для того, чтобы раз и навсегда утвердить нужный ему порядок, именно сейчас оптимальная возможность развивать успех.

К слову, есть один нюанс, который, наверное, не является основным или каким-либо очень значимым, но я не могу про него не вспомнить.

Одним из первых, кто получил приглашение в «Совет мира», — премьер Венгрии Виктор Орбан. Орбан — главный союзник Трампа в Европе, деструктивная сила против Европейского союза, подрывающая его изнутри, что особенно ценно в контексте последних нападок Трампа на ЕС. Забавный момент: в последнее время просто паломничество разнообразных правых и ультраправых мировых политиков в поддержку Орбана. Они записывали соответствующие обращения: от Хавьера Милея и Марин Ле Пен, завершая Беньямином Нетаньяху. По сути, вся эта, скажем так, тусовка, которую Трамп объединяет в «Совете мира», не случайна.

Все понимают, что на ближайшие выборы Орбан идет с не самыми лучшими позициями, наверное, впервые за 16 лет. Впервые за 16 лет переизбрание Орбана на должность премьер-министра не выглядит очевидным.

Мы помним, что ранее, опять-таки, Будапешт предлагался местом встречи Путина и Трампа. Не упускается возможность как-то показать внешнеполитическую значимость Орбана. Показать, мол, смотрите, Орбан — лидер, которого уважает Трамп, которого он везде включает. То есть, хотите дружить с Трампом, избирайте Орбана. Это своего рода политтехнология для Орбана.

Конечно, это не главная цель, но как дополнительная — почему нет? У Орбана выборы на носу, ему бы это, мягко говоря, не помешало. А без Орбана, все-таки, Трампу будет его планы реализовывать несколько сложнее в Европе.

Отмечу, что у Трампа есть такая тенденция, что он быстро увлекается, быстро загорается и быстро перегорает.

Не исключено, что он через пару месяцев поиграется с «Советом мира» и выбросит его.

