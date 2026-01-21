30 апреля 2026, четверг, 17:43
Большинство стран Евросоюза отказались от участия в «Совете мира» Трампа

35
  21.01.2026, 12:45
  • 21,018
иллюстративное фото

Европейские лидеры бойкотируют инициативу.

Большинство стран Европейского Союза отклонили приглашение президента США Дональда Трампа войти в Совет мира.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, многие в Европе опасаются, что Совет мира оттеснит на второй план ООН, как площадку для урегулирования глобальных конфликтов.

Как пояснили собеседники FT, дополнительные опасения в Евросоюзе также вызвало приглашение в структуру российского диктатора Владимира Путина.

О создании Совета мира президент США объявил 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко