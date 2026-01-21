30 апреля 2026, четверг, 17:54
В Беларуси растет заболеваемость ОРИ и гриппом

  • 21.01.2026, 21:06
  • 4,398
Когда будет пик?

После новогодних и рождественских каникул в Беларуси начала расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом, сообщает пресс-служба Минздрава.

Эпидситуация ожидаемая: дети и взрослые вернулись в школы, детсады и на работу, а вместе с ними – и сезонные вирусы. Пока показатели держатся в пределах средних многолетних значений, но уже к концу января – началу февраля медики прогнозируют заметный рост числа заболевших.

Лабораторный мониторинг показывает: в стране активнее всего циркулирует вирус гриппа A(H3N2). Параллельно выявляются единичные случаи гриппа B. Кроме того, продолжают «ходить» и негриппозные ОРИ – вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, а также SARS-CoV-2.

Вакцинация против гриппа в сезоне 2025/2026 была сосредоточена прежде всего на группах риска – для профилактики тяжелого течения болезни и осложнений. По официальным данным, прививки получили более 1,38 млн человек, в том числе свыше 256 тысяч детей.

Многолетние наблюдения подтверждают: чаще всего гриппом болеют те, кто не был вакцинирован в текущем сезоне. Исследования эффективности вакцин показывают высокие результаты. В сезоне 2022–2023 защита от легких форм гриппа составила 71,6%, в сезоне 2024–2025 – уже 88,5%. Эффективность вакцинации против тяжелого течения гриппа в прошлом сезоне оценивалась в 83,8%.

