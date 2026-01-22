Добровольцы несколько дней провели с больными гриппом, но никто не заразился

Добровольцы несколько дней провели с больными гриппом, но никто не заразился3
- 22.01.2026, 23:30
- 9,452
Эксперимент пролил свет на реальные механизмы заражения.
Группа добровольцев провела несколько дней в закрытой комнате с людьми, инфицированными гриппом. Они вместе играли в игры, обменивались предметами и занимались физическими упражнениями, но при этом ни один из участников не заразился, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперимент проводили исследователями Университета Мэриленда (США) с целью изучить, как на самом деле распространяется грипп. В отличие от предыдущих исследований, где здоровых людей намеренно заражали вирусом, здесь использовались естественно инфицированные доноры, что позволило более реалистично оценить заражение.
В двух вариантах эксперимента один или несколько доноров находились вместе с группой здоровых добровольцев. Температура и влажность комнаты поддерживались на уровне, благоприятном для передачи вируса, а вентиляция была минимальной, чтобы повысить риск заражения. Участники проводили вместе до семи дней, играли в карты, занимались йогой и танцами, пользовались общими предметами.
Несмотря на подтвержденную инфекцию у доноров, ни один из «реципиентов» не заразился. Исследователи объясняют это низкой вирусной нагрузкой доноров, частичным иммунитетом участников и особенностями циркуляции воздуха в комнате. В эксперименте наблюдалось мало кашля и чихания, а у многие добровольцы ранее привились против гриппа или уже переносили болезнь, что могло защитить их.
Результаты подчеркивают, что ключевыми факторами передачи гриппа остаются кашель и чихание, а также иммунитет и вентиляция помещений. Исследование не умаляет опасности гриппа, однако показывает, что заражение не происходит автоматически при совместном нахождении с больным.