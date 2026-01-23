В прорубь в белом саване 26 Ирина Халип

23.01.2026, 23:44

Плохая новость для Рыгорыча

Рыгорыч, у меня для вас плохая новость. Но кто-то же должен однажды сказать вам правду. Так вот, слушайте: вас окружают враги. Настоящие, злобные, норовящие напакостить из-за угла враги. Вы глубоко заблуждаетесь, если только что подумали, будто это «змагары», «беглые» или «бчбшники». Вовсе нет. Вышеперечисленные — это те самые белорусы, которые не скрывают своего отношения к вам, не обманывают и не льстят. Это честные оппоненты. А враги — те, кто вас окружает.

Разве могли бы те, кто хорошо относится и вообще является соратником, так жестоко вас подставить, выставив на посмешище? Только враги в едином порыве и заговоре могли нарядить вас со всеми вашими центнерами живого веса в белую рубаху и уговорить плюхнуться в прорубь. Нет, если они при этом говорили: «Рыгорыч, надень белый саван и дай народу поржать», — тогда не враги, тогда честные помощники и единомышленники. Но ведь они такого не сказали. Они наверняка плели кружева насчет традиционных ценностей, уважения к чувствам верующих, близости к народу — что-то явно из этого ряда. Значит, все-таки враги.

Это враги позволяют камерам приближаться и фиксировать слабость, придумывают участие в таких позорных мероприятиях, где возраст, вес, нездоровье не просто подсвечиваются, а выхватываются из общей картинки, будто гигантским прожектором. Поставить Рыгорыча колоть дрова, когда руки уже не держат топор, — это диверсия. Распространять в пропагандистских каналах видео, где все идут по ступенькам, а обессиленный Рыгорыч поднимается на лифте, — тоже диверсия. Выкатывать уже неподвижное туловище на лед, чтобы его сбил с ног случайно пошевеливший плечом хоккеист, — еще какая диверсия. А уж белая тонкая рубашечка для окунания в прорубь — это и вовсе антилукашенковский заговор. И эти люди до сих пор не расстреляны? Да вы еще и бдительность потеряли, Рыгорыч, а не только здоровье.

Не сомневаюсь, что это они, затаившиеся враги, нашептывают после всякой ахинеи, произнесенной публично, что это было прекрасно, умно и стратегически правильно. Наврал миру, что перестал жрать колбасу на ночь, — «да вы гений, Рыгорыч». Признался, что потребовал у Коула инъекции от ожирения, — «как это тонко, достойно многомудрого политика и опытного стратега, Рыгорыч». Потребовал повернуть Припять вспять — «это так смело и в духе времени, Рыгорыч». Возмутился, что белорусы пьют кофе на заправках, — «как это по-отечески, какая искренняя забота о народе, Рыгорыч».

Враги повсюду — в приемной, в пресс-службе, в администрации, в службе безопасности, в министерствах и ведомствах, в МВД и КГБ. Кстати, особенность врагов в том, что они не заброшены на Землю инопланетянами. Они отсюда родом, здесь жили и учились, прежде чем попасть в ближайшее окружение с вражескими целями. Так что их прежнее окружение никуда не делось. У каждого засевшего в высоких кабинетах врага остались друзья детства, соседи, собутыльники, компаньоны по походам в баню. С ними можно быть собой и говорить, что думаешь, а не отрепетированные вражеские речи.

Но Беларусь — страна маленькая. У каждого такого компаньона и соседа есть свой собственный сосед. И информация распространяется очень быстро по всей стране и даже за ее пределы. Так вот, в последнее время те самые враги из ближнего окружения, оказываясь среди своих знакомых из нормальной жизни, честно рассказывают: «Да его мы все давно уже похоронили. Сколько там ему осталось?.. Уже давно менты и гэбисты все портфели поделили. Там Витя, Дима и Коля в новой реальности вообще не предусмотрены, им бежать придется».

Так что, Рыгорыч, выход один: прятаться в бункер и не отсвечивать. А врагов забрать с собой, чтобы не имели возможности встречаться с собутыльниками и распространять в народе информацию о плачевном состоянии вождя. Нужно разорвать все связи с внешним миром, чтобы ни одно слово, ни одна фотография, ни один звук не уходили за пределы бункера. А корм может доставлять дрон. Впрочем, дрон — так себе идея. Черт его знает, откуда он прилетит и чем порадует.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

