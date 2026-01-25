Неузнаваемый Галкин эмоционально отреагировал на удары РФ по энергетике Украины 17 25.01.2026, 22:01

Максим Галкин

Артист призвал мир действовать.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин высказался о попытках Российской Федерации окончательно лишить украинцев света, воды и тепла.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий из социальных сетей, на которых можно увидеть последствия российских террористических обстрелов Украины, в результате которых страна понесла разрушения и получила значительные проблемы с энергетикой во время морозов:

«Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы. И у меня складывается впечатление, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к трагедии, которая происходит сейчас. Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, - подумайте о тех, кто замерзает в Украине!».

