Иран готовится к удару США 9 26.01.2026, 8:39

12,352

Али Хаменеи

Аятолла спрятался в бункере.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений со стороны силовых и военных структур о росте вероятности удара США в ближайшее время.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Заявления Трампа усилили напряжение

Оценка Тегераном риска американского удара усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа. В пятницу он сообщил, что американские военные корабли направляются к водам вблизи Ирана.

«У нас есть много кораблей, направляющихся в Иран. Я надеюсь, что нам не придется их использовать», - заявил Трамп.

Тегеран угрожает «тотальной войной»

В ответ на возможные действия США высокопоставленный иранский чиновник заявил, что любая атака будет расценена как «тотальная война против Ирана». Эту риторику иранские власти повторяют в течение последних дней.

Кроме того, иранское студенческое информационное агентство со ссылкой на парламентскую комиссию по национальной безопасности сообщило: любое покушение на Хаменеи может привести к объявлению джихада.

Президент Ирана Масуд Пезешкян ранее также заявлял, что удар по верховному лидеру будет означать «тотальную войну против иранской нации».

Санкции США и новые жертвы протестов

Новые сообщения о возможном ударе США появились после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп сигнализировал об уменьшении масштабов репрессий в стране. Впрочем, несмотря на ограничение доступа к интернету, из Ирана поступают новые данные о насилии против протестующих.

В пятницу Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против Ирана в ответ на действия властей.

По данным иранской правозащитной организации HRANA, по состоянию на субботу подтверждена гибель по меньшей мере 5 137 человек во время беспорядков, хотя реальное количество жертв может быть больше.

Протесты в Иране

С конца 2025 года Иран охватили масштабные антиправительственные протесты, которые сначала вспыхнули в Тегеране среди предпринимателей из-за ухудшения экономической ситуации и стремительного обесценивания национальной валюты относительно доллара США.

Впоследствии волна недовольства распространилась и на регионы, которые традиционно считались благосклонными к действующей власти. В частности, акции прошли в Куме в центральной части страны и Мешхеде на северо-востоке.

Президент США Дональд Трамп публично обратился к иранцам с призывом не сворачивать протесты и брать под контроль государственные институты, заявив, что поддержка для протестующих «уже идет».

Он также предупредил о готовности к «крайне жёстким действиям» в случае казни участников протестов и призвал к демонтажу режима аятолл, подчеркнув необходимость поиска нового лидера. Кроме этого, Трамп сообщил о направлении в Иран значительной военно-морской флотилии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com