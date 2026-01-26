закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран готовится к удару США

9
  • 26.01.2026, 8:39
  • 12,352
Иран готовится к удару США
Али Хаменеи

Аятолла спрятался в бункере.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в укрепленное подземное укрытие в Тегеране после предупреждений со стороны силовых и военных структур о росте вероятности удара США в ближайшее время.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Заявления Трампа усилили напряжение

Оценка Тегераном риска американского удара усилилась после заявлений президента США Дональда Трампа. В пятницу он сообщил, что американские военные корабли направляются к водам вблизи Ирана.

«У нас есть много кораблей, направляющихся в Иран. Я надеюсь, что нам не придется их использовать», - заявил Трамп.

Тегеран угрожает «тотальной войной»

В ответ на возможные действия США высокопоставленный иранский чиновник заявил, что любая атака будет расценена как «тотальная война против Ирана». Эту риторику иранские власти повторяют в течение последних дней.

Кроме того, иранское студенческое информационное агентство со ссылкой на парламентскую комиссию по национальной безопасности сообщило: любое покушение на Хаменеи может привести к объявлению джихада.

Президент Ирана Масуд Пезешкян ранее также заявлял, что удар по верховному лидеру будет означать «тотальную войну против иранской нации».

Санкции США и новые жертвы протестов

Новые сообщения о возможном ударе США появились после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп сигнализировал об уменьшении масштабов репрессий в стране. Впрочем, несмотря на ограничение доступа к интернету, из Ирана поступают новые данные о насилии против протестующих.

В пятницу Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против Ирана в ответ на действия властей.

По данным иранской правозащитной организации HRANA, по состоянию на субботу подтверждена гибель по меньшей мере 5 137 человек во время беспорядков, хотя реальное количество жертв может быть больше.

Протесты в Иране

С конца 2025 года Иран охватили масштабные антиправительственные протесты, которые сначала вспыхнули в Тегеране среди предпринимателей из-за ухудшения экономической ситуации и стремительного обесценивания национальной валюты относительно доллара США.

Впоследствии волна недовольства распространилась и на регионы, которые традиционно считались благосклонными к действующей власти. В частности, акции прошли в Куме в центральной части страны и Мешхеде на северо-востоке.

Президент США Дональд Трамп публично обратился к иранцам с призывом не сворачивать протесты и брать под контроль государственные институты, заявив, что поддержка для протестующих «уже идет».

Он также предупредил о готовности к «крайне жёстким действиям» в случае казни участников протестов и призвал к демонтажу режима аятолл, подчеркнув необходимость поиска нового лидера. Кроме этого, Трамп сообщил о направлении в Иран значительной военно-морской флотилии.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко