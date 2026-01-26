3 мая 2026, воскресенье, 12:08
Северные города России погрузились в блэкаут

  • 26.01.2026, 11:36
В Bloomberg оценили масштабы последствий.

Блэкаут накрыл север Российской Федерации. Мурманск и Североморск, а также прилегающие районы уже четвертый день без электричества, потому что старая инфраструктура не выдержала морозов.

Издание Bloomberg пишет, что 23 января возле Мурманска рухнули пять опоры линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении, а впоследствии и в водо- и теплоснабжении города и соседнего Североморска - главной базы Северного флота РФ.

По словам властей, водоснабжение и отопление в районе почти восстановили на выходных, но перебои с электроснабжением продолжаются, поскольку оператор энергосистемы ожидает новые опоры, а суровые погодные условия затрудняют ремонтные работы.

Инцидент подчеркивает нагрузку на стареющую энергосистему России, ведь десятилетиями используемая инфраструктура становится все более уязвимой для экстремальных погодных условий и сбоев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в халатности, заявив, что оператор энергосистемы не обеспечил надлежащее обслуживание линий электропередачи.

Мурманская область на северо-западе России, граничащая с Норвегией и Финляндией, - важный промышленный центр и место деятельности таких компаний, как крупнейший российский горнодобывающий концерн «ММК Норильский никель» и производитель удобрений «ФосАгро».

Население Мурманска и Североморска составляет в совокупности около 300 000 человек, хотя власти не сообщили, сколько потребителей остаются без электричества.

25 января губернатор региона Андрей Чибис объявил в Мурманске чрезвычайное положение. Он предупредил, что спрос на электроэнергию может достигнуть пика, когда люди вернутся на работу и в школу, что может привести к новым отключениям электроэнергии во избежание аварий.

