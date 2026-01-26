Французский кот потерялся в Испании и прошел 250 километров до дома 10 26.01.2026, 12:52

6,782

Филу возвращался четыре месяца.

Черно-белый кот по имени Филу стал во Франции настоящей звездой после того, как, потерявшись на автостраде в Каталонии, он проделал путь в 250 километров, чтобы вернуться во французский регион Эро, в деревню, соседнюю с той, где живут его хозяева, пишет «Вокруг света».

Филу пропал вечером 9 августа 2025 года, когда его возвращавшиеся из проведенного в Каталонии отпуска хозяева, Патрик и Эвелин Сир, остановились на заправке в Масанет-де-ла-Сельва, между Барселоной и Жироной. По словам Патрика, чтобы выбраться наружу Филу, вероятно, воспользовался открытым окном в автодоме.

Патрик и Эвелин обнаружили исчезновение кота только на следующее утро, и вернулись на заправку. Они пытались найти Филу, подали заявление в полицию, развесили везде его фотографии, тщательно обыскали окрестности, но все было напрасно. В конце концов, говорит Эвелин, пришлось смириться с тем, что они больше никогда не увидят Филу, и вернуться домой, в деревню Олонзак недалеко от Нарбонны.

Однако 8 января в дверь Сирам постучала Элен Тиссейр, директор школьной столовой в соседней деревне Он, и сообщила, что Филу уже месяц живет у нее. По словам Элен, она увидела кота у своих ворот в начале декабря. Он был очень худой, слабый, кожа да кости. Элен начала его кормить, и, в конце концов, он согласился зайти в дом. В начале января она отвезла кота к ветеринару, потому что тот кашлял. Оказалось, что у кота вшит микрочип. Так удалось узнать его имя и адрес его семьи в Олонзаке.

«Он ждал нас за дверью. Это был невероятно эмоциональный момент, и для нас, и для Элен», — вспоминает Патрик.

Таким образом, Филу за четыре месяца пересек испано-французскую границу, преодолел примерно 250 километров, разделяющих Масанет-де-ла-Сельва и Он, и вот уже месяц жил всего в километре по прямой от родного дома.

Теперь Патрик и Эвелин пытаются понять, как могло произойти это чудо, и хотят найти тех, кто мог встретить Филу на его долгом пути. «Мы хотим пройти по следам Филу, и ищем людей, которые могли его видеть, помогать ему или предоставлять ему убежище», — говорит Эвелин. Потому что у Филу есть все качества на свете, кроме, пожалуй, способности рассказывать о своих путешествиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com