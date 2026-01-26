Индия и ЕС готовят масштабное торговое соглашение 26.01.2026, 15:26

Пакту о свободной торговле дали название «мать всех соглашений».

Индия и Евросоюз приближаются к заключению торгового соглашения, в рамках которого Нью-Дели снизит импортные пошлины на европейские авто до 40%.

Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства, знакомые с ходом переговоров, рассказали, что стороны собираются подписать пакт о свободной торговле, которому дали название «мать всех соглашений».

Согласно документу, правительство Индии планирует немедленно уменьшить налог на ограниченное количество европейских автомобилей с импортной ценой более 15 тысяч евро. С нынешних 70-110% он упадет до 40%, после чего пошлину постепенно снизят до 10%.

Источники рассказали, что уменьшение пошлин не коснется электромобилей в течение первых пяти лет, после чего для них будут действовать аналогичные ставки. Такое решение объясняется защитой инвестиций местных производителей.

Reuters отмечает, что Индия и Евросоюз могут объявить о завершении переговоров по торговому соглашению уже во вторник, 27 января. После этого стороны должны завершить согласование деталей и ратифицировать документ.

