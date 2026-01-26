3 мая 2026, воскресенье, 20:12
Полк Калиновского сообщил о гибели трех бойцов

  • 26.01.2026, 19:39
Воины погибли в боях на Запорожском направлении.

Три бойца Полка Калиновского погибли в боях на Запорожском направлении 26 января 2025 года. Год спустя об этом сообщили в подразделении.

«Пока я буду в состоянии продолжать выполнять боевые задачи, я буду продолжать их выполнять». Сегодня — ровно год со дня, когда автор этих слов и двое наших побратимов завершили свой боевой путь на Запорожском направлении. Ранее официальная информация об этом не публиковалась.

Вечная слава героям свободной Беларуси и Украины», — говорится в сообщении подразделения.

