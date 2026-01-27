В Кремле запаниковали

В Кремле запаниковали17
- Александр Невзоров
- 27.01.2026, 18:53
Пропагандисты в спешке удаляют информацию.
Кремлевские СМИ сперва сами заявили о том что 250 тысяч СВОшников - безработные, но затем в панике удалили все упоминания об этом.
В данном случае СМИ России корректны. Называть вернувшихся с СВО орков «безработными» нет почти никаких оснований.
99% орков и не предполагают омрачать свое житие «работой», отвлекаться от пьянства и мелкого вымогательства.
Они пока что паразитируют на испуганных родственниках и еще только прицениваются к автомобилям соседей и к задницам их жен.
Конечно, прощупав обывателя и оценив степень его трусости, СВОшники скоро перейдут к делу и тогда россия познает радости массовой преступности.
Вернувшиеся из окопов орки еще не оценили тот «особый статус», которым их наделил режим Путина.
Когда к ним придет это понимание, то сегодняшние тысячи трупов, изнасилований и грабежей вспомнятся, как безоблачное время.
Впрочем, у нетродоустроенности СВОшников есть и еще одна причина.
Кроме идейных невменяев - ни один работодатель не станет связываться с развращенным дегенератом, привыкшим к грабежу и беспределу.
Александр Невзоров, «Телеграм»