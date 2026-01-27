4 мая 2026, понедельник, 23:23
Есть ли в Беларуси смертельно опасный вирус Нипах?

  • 27.01.2026, 22:26
Вирус относится к особо опасным зоонозным инфекциям.

В Министерстве здравоохранения Беларуси 27 января сообщили, что случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах из Индии, в республике не зафиксировано. В ведомстве дали рекомендации по безопасности тем, кто планирует поездку в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

В Минздраве объяснили, что вирус Нипах имеет эндемичный (местный) характер заболевания, в фауне Беларуси отсутствуют естественные резервуары вируса (тропические летучие мыши – крыланы). Поэтому риск распространения этого вируса в нашей стране минимальный.

Есть ли способы обнаружить в Беларуси вирус Нипах

Да, в министерстве заверили, что в стране могут лабораторным путем выявить вирус Нипах для постановки диагноза заболевания. В лаборатории биотехнологий и имуннодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья присутствуют рекомендованные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наборы для обнаружения вируса.

ВОЗ определяет вирус Нипах как приводящий к вспышкам. Болезнь, которую вызывает возбудитель, у человека проявляется по-разному: от отсутствия симптомов до стремительно прогрессирующих тяжелых острых состояний.

Рекомендации Минздрава Беларуси

Для профилактики ведомство рекомендует туристам, которые собираются в страны Юго-Восточной Азии и Африки:

избегать контакта с больными животными, особенно летучими лисицами и мышами,

не допускать тесного физического контакта с людьми, у которых есть признаки инфекций,

тщательно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками,

мыть фрукты и овощи перед тем, как съесть их,

не пить воду из непроверенных источников,

при появлении признаков заболевания нужно оперативно обратиться к врачу.

Вирус Нипах: происхождение, пути заражения и смертельные риски

Вирус Нипах впервые выявили в конце 1990-х годов во время вспышки неизвестной инфекции в Малайзии и Сингапуре. Название он получил по деревне Сунгай-Нипах в Малайзии, где были зафиксированы первые случаи заболевания у людей. Позже аналогичные вспышки начали регулярно регистрировать в Бангладеш и Индии.

Естественным резервуаром вируса считаются летучие мыши из рода Pteropus – так называемые крыланы, которые распространены в Южной и Юго-Восточной Азии. От животных вирус может передаваться человеку напрямую или через зараженные продукты, в частности фрукты или сок финиковой пальмы. В ряде вспышек была подтверждена и передача вируса от человека к человеку, в том числе в медицинских учреждениях.

Нипах относится к особо опасным зоонозным инфекциям. Он поражает нервную систему и дыхательные пути, вызывая тяжелую лихорадку, энцефалит, нарушение сознания и кому. Летальность при разных вспышках колебалась в широком диапазоне – по данным международных наблюдений, она может достигать 40–70% и выше.

Специфического лечения или зарегистрированной вакцины против вируса Нипах на сегодня нет: терапия остается в основном поддерживающей. Всемирная организация здравоохранения относит этот вирус к числу приоритетных патогенов из-за высокого риска эпидемий и потенциальной угрозы глобальному здравоохранению.

