Ракетный удар по Москве 28 Максим Плехов

28.01.2026, 19:35

ВСУ могут удивить.

В социальных сетях неоднократно появлялись мемы на тему ракетного обстрела столицы российских оккупантов. Американский «Томагавк» с дальностью полета от 1500 километров мог бы долететь не только до Москвы. Впрочем, США не планируют предоставлять Украине это дальнобойное оружие. Зато в конце прошлого года появилась информация о серийном производстве украинской баллистической ракеты «Сапсан». Чем они похожи и чем отличаются?

Самый мощный «топор»

У индейцев Северной Америки томагавком называли боевой топор, а слово переводилось как «рубить». С 1970−80-хх годов с этим словом чаще ассоциируется крылатая ракета с боевой частью в 450 килограммов и стоимостью в несколько миллионов (данные колеблются от двух до пяти миллионов долларов). Томагавк стала одной из самых известных (если не самой известной) в арсенале ВМС США. Отличилась во многих военных операциях — Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия.

Ракета разработана для поражения наземных и морских целей, работает на большом расстоянии, ценится за высокую точность. Летит очень низко, использует систему сканирования рельефа местности, траектория может корректироваться уже после запуска. В отличие от той же ATACMS, которой сложно маневрировать в полете. Томагавк успешна в нанесении ударов по военным объектам, системам ПВО, командным пунктам и т. п. Все это необходимо для снижения вражеского потенциала.

Украинскую ракету назвали Сапсан, вероятно, в честь хищной птицы, которая считается самой быстрой во время нападения на добычу, ведь развивает скорость более 300 километров. Государственной программе, которая занимается ее разработкой… пятнадцать лет. Да, дело началось задолго до полномасштабного вторжения. История создания Сапсана вообще напоминает многосерийный фильм. В нем есть место активным конструкторским разработкам в начале 90-хх, недостаточному финансированию и фактическому пребыванию проекта на паузе — наконец возобновление работ после начала вторжения.

По понятным причинам о характеристиках украинской разработки открытой информации почти нет. Выводы о ее дальности, мощности и результатах работы можно сделать, отталкиваясь от комментариев военных экспертов, профильных аналитиков, заявлений чиновников. Вероятная дальность Сапсан 500 километров, количество взрывчатки почти 500 килограммов, сверхзвуковая скорость (в СМИ писали о возможности лететь более чем в пять раз быстрее звука). Перехватить подобную ракету сложно, а сбить далеко не со 100-процентным результатом возможно только с помощью специализированных систем противоракетной обороны, которых у врага небезлимитное количество.

Дотянуться до врага

По разным данным дальность Томагавка колеблется от 1500 до 2500 километров. То есть «топор» очень даже может долететь и до Москвы, и до Петербурга, визуализировав мечту миллионов украинцев. «Дотянуться» до заводов, разбросанных по территории вражеского государства — тот же Ижевск с его заводом Калашникова, или татарстанская Алабуга, в которой производятся шахеды. Интересные данные опубликовал Институт изучения войны (Institute for the Study of War (ISW). Они пришли к выводу, что «Томагавки» способны долететь до почти двух тысяч российских военных объектов. Это при варианте дальности 2 500 километров. При меньшей дальности, скажем, в 1600 километров — еще до более чем 1 500 объектов.

А какие возможности Сапсана? Когда президент Украины заявил о положительных испытаниях баллистической ракеты, военные эксперты вспомнили несколько известных случаев. По их мнению именно во время этих операций использовалась отечественная разработка. Например, удар по авиабазе в Саках на территории Крыма, разрушение российского командного пункта на расстоянии 300 километров и т. п.

Что круче

Когда речь идет о мощных возможностях Томагавка и Сапсана, нужно учитывать политический аспект. Если углубиться в эту историю, то украинская ракета все же имеет больше преимуществ. Почему?

Первое преимущество — количество. Эксперты говорят о том, что ощутимым результат может быть только в случае наличия в Украине хотя бы нескольких сотен ракет. Единицы вряд ли изменят погоду. В то же время у США их не безграничное количество. Данные очень разнятся — от четырех до девяти тысяч. Американская компания Ratheon, которая производит «топоры», планирует выйти на плановые показатели производства в 600 единиц в год к 2030-му. И это при условии своевременного финансирования и доступа к компонентной базе. В материале Financial Times речь шла о предоставлении Украине (когда об этом еще велись разговоры) от двадцати до пятидесяти ракет, которые «не изменят решающим образом динамику войны». Зато Сапсан производится или мог бы производиться серийно. Здесь ситуация зависит от инвестиций, мощностей предприятий и государственной политики. А также работы наших служб по поиску и закупке соответствующих компонентов.

Вторая — специальные установки. Томагавк разрабатывалась для запуска, в первую очередь, с боевых кораблей. С крейсерами и подводными лодками у нас, скажем так, сложности. Впрочем, на недавней выставке AUSA представили X-MAV — это транспортное средство, которое разработали для транспортировки тяжелого вооружения на большие расстояния. По прогнозам разработчиков и экспертов X-MAV можно использовать для Томагавк. Также есть данные о беспилотной наземной платформе для запуска ракет такого типа.

Украинский Сапсан запускают с наземной мобильной пусковой установки. Технические характеристики, детали — все это засекречено, но хочется надеяться, что количество пусковых установок будет достаточным.

Третья — ограничение применения. Еще на этапе возможного предоставления Томагавк руководство США говорили о том, что Украина должна четко объяснить, для каких именно целей требуется подобное вооружение. Поэтому традиционный полный контроль и постоянные согласования. За время, необходимое на согласование перечня целей, приоритеты могут измениться. Однако с Сапсаном совсем другая ситуация. Нам не нужно просить, уговаривать, извиняться и убеждать, когда мы используем в борьбе с врагом собственный продукт. И это едва ли не самая главная «крутость» Сапсана.

Я неоднократно писал о том, что государство и производители должны приоритезировать локализацию. По всем возможным направлениям — от одежды и бронежилета до разнообразного дальнобойного вооружения. История с созданием Сапсанов и Нептунов доказывает: что отечественный ОПК может приятно удивить и себя, и партнеров. Пусть таких примеров будет больше.

Максим Плехов, nv.ua

