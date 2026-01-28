Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде 1 28.01.2026, 17:48

Новый вид спорта объединяет скорость, выносливость и риск.

Ски-альпинизм — это скоростное восхождение и спуск на лыжах с горных склонов. Спорт сочетает в себе выносливость, технику и стратегию: спортсмены поднимаются в гору на лыжах, часть подъема проходят пешком с прикрепленными на рюкзак лыжами, а затем спускаются вниз. Хотя такой вид спорта популярен с XIX века, отдельная международная федерация ски-альпинизма (ISMF) была основана лишь в 2007 году, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

На Олимпиаде пройдут три соревнования. Спринт стартует 19 февраля в Бормио: 18 участников разделены на три заезда по шесть человек. В полуфинал выходят лучшие из каждого заезда и «счастливые проигравшие». В гонке смешанной эстафеты 21 февраля участвуют 12 команд по два спортсмена (женщина и мужчина). Каждому спортсмену предстоит два круга с подъемами и спусками; победитель определяется по суммарному времени.

Фавориты соревнований — спортсмены из Франции, Швейцарии и Испании. Среди женщин внимание привлекают Эмили Харроп (Франция) и Марианн Фаттон (Швейцария), среди мужчин — Ориоль Кардона Колл (Испания), Тибо Ансельме (Франция) и Джон Кистлер (Швейцария).

Ски-альпинизм обещает быть динамичным и зрелищным, гонки длятся всего 2,5–3 минуты, где каждый неверный шаг или задержка в зоне смены лыж может стоить победы.

Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде как спорт, где скорость, техника и стратегия решают все — от подъема до стремительного спуска.

