закрыть
5 мая 2026, вторник, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде

1
  • 28.01.2026, 17:48
  • 2,466
Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде

Новый вид спорта объединяет скорость, выносливость и риск.

Ски-альпинизм — это скоростное восхождение и спуск на лыжах с горных склонов. Спорт сочетает в себе выносливость, технику и стратегию: спортсмены поднимаются в гору на лыжах, часть подъема проходят пешком с прикрепленными на рюкзак лыжами, а затем спускаются вниз. Хотя такой вид спорта популярен с XIX века, отдельная международная федерация ски-альпинизма (ISMF) была основана лишь в 2007 году, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

На Олимпиаде пройдут три соревнования. Спринт стартует 19 февраля в Бормио: 18 участников разделены на три заезда по шесть человек. В полуфинал выходят лучшие из каждого заезда и «счастливые проигравшие». В гонке смешанной эстафеты 21 февраля участвуют 12 команд по два спортсмена (женщина и мужчина). Каждому спортсмену предстоит два круга с подъемами и спусками; победитель определяется по суммарному времени.

Фавориты соревнований — спортсмены из Франции, Швейцарии и Испании. Среди женщин внимание привлекают Эмили Харроп (Франция) и Марианн Фаттон (Швейцария), среди мужчин — Ориоль Кардона Колл (Испания), Тибо Ансельме (Франция) и Джон Кистлер (Швейцария).

Ски-альпинизм обещает быть динамичным и зрелищным, гонки длятся всего 2,5–3 минуты, где каждый неверный шаг или задержка в зоне смены лыж может стоить победы.

Ски-альпинизм дебютирует на Олимпиаде как спорт, где скорость, техника и стратегия решают все — от подъема до стремительного спуска.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин