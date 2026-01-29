Рубио: Ленин не признал бы систему власти на Кубе 12 29.01.2026, 2:00

Ситуация на острове выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий.

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на слушаниях в комитете сената по международным отношениям раскритиковал политико-экономическую модель Кубы, заявив, что она утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма.

По словам Рубио, ситуация на Кубе выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий. В происходящем он обвинил кубинское правительство. «В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США (цитата по Diario de Cuba).

Он указал на проблемы в сельских районах Кубы, которые, по его мнению, были вызваны не США, а неспособностью властей управлять экономикой. «Как так получилось, что эмбарго заставило Кубу, крупнейшего производителя сахара в мире, импортировать сахар?» — задался вопросом Рубио.

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли США «смены режима» на Кубе, Рубио сказал: «Конечно, мы хотим увидеть смену режима».

