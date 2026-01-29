закрыть
6 мая 2026, среда, 2:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: Ленин не признал бы систему власти на Кубе

12
  • 29.01.2026, 2:00
  • 8,324
Рубио: Ленин не признал бы систему власти на Кубе

Ситуация на острове выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий.

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на слушаниях в комитете сената по международным отношениям раскритиковал политико-экономическую модель Кубы, заявив, что она утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма.

По словам Рубио, ситуация на Кубе выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий. В происходящем он обвинил кубинское правительство. «В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США (цитата по Diario de Cuba).

Он указал на проблемы в сельских районах Кубы, которые, по его мнению, были вызваны не США, а неспособностью властей управлять экономикой. «Как так получилось, что эмбарго заставило Кубу, крупнейшего производителя сахара в мире, импортировать сахар?» — задался вопросом Рубио.

Отвечая на вопрос о том, ожидают ли США «смены режима» на Кубе, Рубио сказал: «Конечно, мы хотим увидеть смену режима».

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин