Рубио: Ленин не признал бы систему власти на Кубе

Рубио: Ленин не признал бы систему власти на Кубе12
- 29.01.2026, 2:00
Ситуация на острове выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий.
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на слушаниях в комитете сената по международным отношениям раскритиковал политико-экономическую модель Кубы, заявив, что она утратила идеологическую связь даже с основоположниками коммунизма.
По словам Рубио, ситуация на Кубе выходит за рамки марксистской или коммунистической идеологий. В происходящем он обвинил кубинское правительство. «В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США (цитата по Diario de Cuba).
Он указал на проблемы в сельских районах Кубы, которые, по его мнению, были вызваны не США, а неспособностью властей управлять экономикой. «Как так получилось, что эмбарго заставило Кубу, крупнейшего производителя сахара в мире, импортировать сахар?» — задался вопросом Рубио.
Отвечая на вопрос о том, ожидают ли США «смены режима» на Кубе, Рубио сказал: «Конечно, мы хотим увидеть смену режима».