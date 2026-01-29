Над Черным морем у острова Змеиный сбит российский Су-342
- 29.01.2026, 8:06
Войска РФ остались без очередного истребителя-бомбардировщика. Над Черным морем у острова Змеиный сбит российский Су-34.
Про то, что с российского военного аэродрома «Майкоп» взлетел многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, мониторинговые каналы стали писать около 21.00, пишет «Фокус».
Отмечалось, что Су-34 замечен у острова Змеиный.
Спустя некоторое время спустя российский авиаблогер-пропагандист Fighterbomber написал, что истребитель разбился, а пилоты, видимо не выжили.
Позже и украинские мониторинговые каналы в Telegram сообщили о том, что Су-34 сбит у острова Змеиный, где и был замечен.