6 мая 2026, среда, 8:36
2
  • 29.01.2026, 8:06
  • 6,084
Над Черным морем у острова Змеиный сбит российский Су-34

Войска РФ остались без очередного истребителя-бомбардировщика. Над Черным морем у острова Змеиный сбит российский Су-34.

Про то, что с российского военного аэродрома «Майкоп» взлетел многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, мониторинговые каналы стали писать около 21.00, пишет «Фокус».

Отмечалось, что Су-34 замечен у острова Змеиный.

Спустя некоторое время спустя российский авиаблогер-пропагандист Fighterbomber написал, что истребитель разбился, а пилоты, видимо не выжили.

Позже и украинские мониторинговые каналы в Telegram сообщили о том, что Су-34 сбит у острова Змеиный, где и был замечен.

