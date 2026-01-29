Ученые нашли натуральную альтернативу средствам от облысения 5 29.01.2026, 18:33

7,186

Речь идет о растении, известном в медицине еще со времен династии Тан.

Древние манускрипты эпохи династии Тан не лукавили, когда описывали магическую силу растения Хэ Шоу Ву. То, что веками считалось просто красивой легендой о корне, который возвращает волосам цвет и густоту, сегодня получило серьезное научное подтверждение.

Исследователи снова обратили внимание на многоцветный спорыш, и результаты оказались потрясающими: это растение способно работать там, где современная химия часто пасует или вызывает кучу побочных реакций, пишет SciTechDaily.

Сегодня облысение уже давно перестало быть проблемой исключительно пожилого возраста. Болезнь стремительно молодеет, загоняя в стресс мужчин и женщин, которым едва исполнилось двадцать. На рынке десятилетиями доминируют два основных игрока — миноксидил и финастерид. Однако они подобны пластырю на глубокую рану: один стимулирует рост, другой пытается сдержать гормоны, но оба часто тянут за собой шлейф неприятных последствий, от раздражений кожи до серьезных гормональных сбоев. Именно поэтому наука наконец признала, что бороться с выпадением волос нужно комплексно, а не просто бить в одну точку.

Ведущий автор свежего научного обзора Биксянь Хань отмечает, что древние описания невероятно точно совпадают с нашим нынешним пониманием биологии. Лабораторные тесты доказали, что экстракт Хэ Шоу Ву действует как профессиональный диверсант на нескольких уровнях одновременно.

Во-первых, такие компоненты как эмодин и фисцион подавляют фермент, превращающий тестостерон в убийственный для волосяных луковиц дигидротестостерон. Во-вторых, активное вещество TSG защищает клетки фолликулов от преждевременной гибели, что позволяет волосам оставаться в фазе активного роста значительно дольше.

Кроме того, растение фактически нажимает на скрытые биологические кнопки, заставляя спящие луковицы просыпаться и снова продуцировать здоровые волосы. Не менее важна и работа с кровотоком.

Мы часто забываем об элементарном: волосам нужен кислород. Хэ Шоу Ву улучшает микроциркуляцию, делая кровь менее вязкой и стимулируя появление новых мелких сосудов вокруг фолликулов. Это создает идеальный климат для регенерации тканей. Сегодня этот экстракт стал базовым ингредиентом в составе сертифицированных сывороток и лечебных шампуней, помогая не только остановить облысение, но и нормализовать состояние кожи головы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com