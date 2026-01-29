Почему американская армада разобьет иранский флот

Многоуровневая противолодочная система обороны авианосной группы не оставляет шансов.

Передислокация авианосной ударной группы ВМС США во главе с USS Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования вновь обострил вопрос о реальных военных возможностях Ирана в Персидском заливе. На фоне резких заявлений Тегерана о риске «полномасштабной войны» эксперты оценивают, насколько иранский флот способен угрожать американским кораблям, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Иран не располагает ракетами, способными поражать территорию США, однако в узких и перегруженных водах Ормузского пролива ситуация меняется. Здесь американские корабли вынуждены двигаться по предсказуемым маршрутам, что играет на руку иранской стратегии обороны.

ВМС Ирана опираются на сочетание асимметричных средств: морские мины, береговые ракеты, быстроходные катера и подводные лодки. Наибольшую опасность представляют мини-подлодки класса «Гадир» — около 20 единиц. Эти малошумные дизель-электрические лодки приспособлены для мелководья, способны применять торпеды и устанавливать мины, что делает их опасным оружием для засад.

Более серьезным активом считаются три иранские подлодки проекта «Кило», известные как «черные дыры» из-за крайне низкого уровня шума. Они могут нести тяжелые торпеды и действовать в более глубоких водах. Однако их возраст, проблемы с обслуживанием и малое количество существенно ограничивают боевую эффективность.

Эксперты сходятся во мнении, что главной целью иранских подлодок могли бы стать корабли сопровождения или снабжения, а не сам авианосец, защищенный многоуровневой противолодочной обороной США с применением самолетов P-8A Poseidon и вертолетов MH-60R.

Любая атака на авианосную группу почти неизбежно приведет к масштабному ответному удару США, который Иран в одиночку вряд ли сможет пережить.

