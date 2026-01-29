Клецк остался без воды 6 29.01.2026, 23:08

5,180

Не выдержали трубы 1974 года.

Жители Клецка столкнулись с серьезными проблемами с водоснабжением из-за ряда аварий на водопроводных сетях. Ночью город вообще остался без воды, пишет «Минская правда».

Как пояснил заместитель председателя Клецкого райисполкома Игорь Давыдок, первые проблемы возникли еще в воскресенье. Тогда произошел прорыв трубопровода в агрогородке Яновичи, который входит в единую с Клецком систему водоснабжения. Это сразу увеличило нагрузку на городские сети. В понедельник ситуация осложнилась еще больше — аварийный разрыв произошел на улице Советской в Клецке.

Две аварии привели к резкому падению уровня воды в накопительных резервуарах Клецкого участка «Солигорскводоканала». Вода из скважин в урочище Старина не успевала пополнять запасы, и резервуары фактически опустели. Днем, когда большинство людей было на работе и потребление воды снизилось, уровень удалось частично восстановить.

Однако вечером ситуация снова стала критической: потребление воды резко выросло, а насосное оборудование не смогло обеспечить нужный объем из-за образования воздушных пробок в системе. По словам Игоря Давыдка, городу не хватило около тысячи кубометров воды, чтобы удовлетворить потребности населения.

К утру водоснабжение удалось восстановить. Но уже вечером того же дня произошел очередной прорыв — теперь на улице Победы, и Клецк снова остался без воды.

Аварийные службы оперативно работают на месте и обещают как можно скорее ликвидировать проблему.

Одной из главных причин аварий стали неблагоприятные погодные условия: резкие перепады температур значительно увеличивают нагрузку на трубы и ускоряют их разрушение. Кроме того, свою роль сыграл и естественный износ металла — трубы на этом участке были проложены еще в 1974 году, и за десятилетия воздействие почвы привело к их существенному ослаблению.

Ранее подобная ситуация произошла в Минске, но там 19 января была повреждена тепловая магистраль, в результате чего пропала горячая вода. Ликвидация этой аварии затянулась на несколько дней, полностью восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды только к 22 января.

Также в эти дни аварии на теплотрассах и теплосетях отмечались в Гомеле, Борисове, Смолевичах, Витебске.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com