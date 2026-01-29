ЕС намерен полностью запретить оказание морских услуг России 6 29.01.2026, 23:55

Чтобы заблокировать «теневой флот» Путина.

Европейский Союз планирует ввести полный запрет на оказание морских услуг России в рамках нового, 20-го пакета санкций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает «Европейская правда». По словам Каллас, пакет, который планируется принять 24 февраля, будет включать также меры в энергетической сфере и по торговле удобрениями.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что санкции будут содержать «особенно жесткие меры» именно против «теневого флота». Цель этих ограничений — полностью заблокировать перемещение российских «теневых» судов, добавил Барро.

Эти заявления прозвучали после того, как 27 января 14 стран Балтийского и Северного морей, включая Великобританию, Францию, Германию и скандинавские государства, опубликовали совместное заявление. В нём они предупредили, что намерены препятствовать деятельности танкеров «теневого флота», которые использует Россия для обхода нефтяных санкций. Судна без чёткой национальной принадлежности будут считаться «судами без гражданства», что даёт право прибрежным странам их задерживать и досматривать, следует из документа.

На практике некоторые страны уже начали действовать. Так, на прошлой неделе корабли ВМС Франции задержали танкер Grinch, который, по данным французских властей, шёл из России под ложным флагом. Власти Германии не пустили в Балтийское море не зарегистрированный ни в одной базе данных танкер Arcusat, направлявшийся в Финский залив. После этого два других танкера, вывозивших нефть из Мурманска, развернулись у берегов Норвегии и пошли обратно, пишет Bloomberg.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 28 января подтвердил решимость усилить давление на Россию и продолжить работу по ограничению деятельности «теневого флота». В ЕС пока нет окончательного согласия по всем пунктам нового санкционного пакета, но, как отметила Кая Каллас, работа над ним активно ведётся.

