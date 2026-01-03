закрыть
3 января 2026, суббота, 0:56
ФБР сообщило о предотвращении теракта в США в канун Нового года

  • 3.01.2026, 1:14
Подробности.

ФБР предотвратило теракт в канун Нового года в американском штате Северная Каролина, говорится в заявлении на сайте бюро. По его данным, подозреваемый был последователем«Исламского государства».

«ФБР и наши партнеры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый напрямую вдохновлялся ИГИЛ», — сказано в публикации.

Глава бюро Каш Патель поблагодарил коллег из отделения бюро в городе Шарлотт за проделанную работу.

Нападение планировал совершить 18-летний житель города Минт-Хилл, он хотел атаковать в новогоднюю ночь местный продуктовый магазин и ресторан быстрого питания. Для этого он хотел использовать ножи и молотки. Помимо, подготовки к теракту, ему также предъявлены обвинения в попытке оказания материальной поддержки иностранной террористической организации. Ему грозит до 20 лет заключения.

«Обвиняемый хотел стать солдатом ИГИЛ и планировал совершить насильственное нападение в новогоднюю ночь в поддержку этой террористической группировки, но ФБР и наши партнеры пресекли это», — подчеркнул Патель.

