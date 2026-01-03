Стало известно, что спасло жизнь Джошуа в ДТП в Нигерии 3.01.2026, 13:43

2,156

Адвокат водителя сделал заявление.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа чудом избежал гибели в автокатастрофе в Нигерии.

Трагедия произошла во время поездки из Лагоса. Изначально британец сел на переднее пассажирское сиденье, однако перед поездкой водитель попросил его поменяться местами из-за плохой видимости в зеркале бокового вида, объяснив это габаритами спортсмена.

Джошуа пересел назад, а один из его товарищей занял переднее место. Именно это спасло жизнь спортсмену. Об этом заявил адвокат водителя Олалекан Абиодун, слова которого приводит Daily Mail.

«Мой клиент не признал себя виновным, и произошедшее было несчастным случаем. У меня еще не было возможности поговорить с ним как следует, но я знаю, что он утверждает, что тормоза не сработали.

Мне также известно, что сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами, потому что не видел боковое зеркало. Джошуа согласился и сел позади водителя, а Латиф поменялся с ним местами».

Напомним, что водителю автомобиля после смертельной аварии выдвинули обвинения.

В результате ДТП погибли два человека — тренеры Джошуа Латиф Айоделе и Сина Гами, которые находились на переднем сиденье авто. Сам боксер получил незначительные повреждения, еще двое пассажиров не пострадали.

Впоследствии появилось видео спасения Джошуа после смертельного ДТП, а один из свидетелей рассказал, что происходило после аварии.

Сообщалось, что Джошуа уже выписали из больницы.

