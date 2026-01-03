Целебные свойства «пальто Иосифа» шокировали ученых 2 3.01.2026, 14:01

1,330

Бразильское растение может уменьшить артрит естественным путем.

Бразильские ученые исследовали редкое растение, известное как «пальто Иосифа», которое веками применяется в традиционной медицине для борьбы с воспалениями, инфекциями и паразитарными болезнями, пишет ТСН.

Сначала специалисты провели химический анализ этанольного экстракта надземных частей растения, чтобы определить его биоактивные компоненты. Затем экстракт протестировали на моделях артрита, чтобы оценить его противовоспалительные свойства.

«Мы также выполнили токсикологические исследования под моим руководством, — объясняет доцент кафедры структурной и функциональной биологии Института биологических наук кампуса Ботуката Университета Науки ЮНЕП Ариэль Кристина Арена. — В моделях артрита мы наблюдали уменьшение отеков, улучшение состояния суставов и модуляцию медиаторов воспаления, что свидетельствует про антиоксидантное и тканево-защитное действие экстракта».

Ученые подчеркивают, что результаты исследования закладывают надежную основу для дальнейших доклинических испытаний и открывают перспективу создания растительных препаратов для лечения артрита и других воспалительных заболеваний. В то же время они предостерегают, что пока экстракт нельзя применять клинически.

