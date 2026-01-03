ВСУ завершают зачистку Купянска 2 3.01.2026, 20:33

4,288

Остатки российские войск находятся в полном окружении.

В Купянске продолжается завершающая фаза операции по зачистке города от российских войск, которая началась осенью. По подсчетам военных, сейчас в городе осталось менее ста россиян.

Об этом в субботу, 3 января, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в интервью для «Суспільного».

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха. В то же время российские командиры получили задание захватить Купянск до февраля 2026 года.

«Они, вероятно, в какой-то момент просто массово сдадутся», — отметил Трегубов, добавляя, что ситуация в Купянске является положительной.

Он заявил, что в городе остаются лишь отдельные российские солдаты, количество которых по радиоперехватам оценивается в около 30 человек. Однако, из-за ограниченного доступа к ресурсам, одна рация может использоваться несколькими людьми.

«Там остаются отдельные воины противника, но они находятся в полном окружении. Они уже имеют большие проблемы даже с получением какого-то снабжения даже «воздушным мостом», потому что мы просто видим, куда оно все падает. Я бы сказал, что это завершающая фаза зачистки города. И в принципе это даже отдельные российские СМИ тихонько признают», — сказал Трегубов.

Он добавил, что русские, которые остались в Купянске, обычно прячутся в подвалах в центральной и северо-западной частях города.

«Точно уже меньше сотни, там сотня была недавно, а они там по несколько в день и „заканчиваются“. Я думаю, что они, скорее всего, в какой-то момент просто массово сдадутся, потому что для них уже совершенно очевидно, что перспектив там нет, что их оттуда не вытащат», — отметил Трегубов.

Россиянам поставили задачу захватить Купянск до февраля 2026 года, добавил Трегубов.

«То есть взять тот же город, который они вроде бы уже взяли. Причем эту задачу ставит тот же человек по фамилии Кузовлев. Он уже один раз получал за это звезду Героя России. Вероятно, хочет еще одну звезду — возможно посмертно, я не знаю. Но ситуация действительно такая. Это такая российская новость из альтернативной реальности», — сказал Трегубов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com