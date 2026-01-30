закрыть
7 мая 2026, четверг, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Профессор объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель

20
  • 30.01.2026, 9:19
  • 7,848
Профессор объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель
иллюстративное фото

Кожура может быть очень полезной.

Знали ли вы, что некоторые фрукты и овощи не нужно чистить? Оказывается, что кожура может быть очень полезной.

Об этом заявил профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на канале Channel 4.

Чистить или не чистить?

По словам эксперта, некоторые фрукты и овощи чистить вовсе не нужно.

«Цельные продукты сытные, питательные и вкусные. Но у меня есть совет, как сделать их еще полезнее», - объясняет Спектор.

Главная причина отказаться от ножа для чистки овощей - это полифенолы.

Большинство защитных химических веществ, которые производят растения, содержатся именно в кожуре. Они помогают размножаться полезным микробам в нашем кишечнике, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Какие фрукты и овощи можно не чистить?

Профессор Спектор привел примеры, которые могут удивить многих:

Яблоки

Большинство людей их чистят, теряя огромное количество питательных веществ.

«В кожуре содержится почти в 30 раз больше защитных веществ, чем в мякоти», - отмечает эксперт.

Киви

Это звучит странно, но профессор советует есть киви как яблоко, то есть с кожурой.

«Вы получаете на 50% больше клетчатки. Это так же вкусно, как и без кожуры, и гораздо меньше мороки», - говорит Спектор.

Картофель

В кожуре картофеля содержится в пять раз больше клетчатки, чем в самом клубне. Вы буквально выбрасываете пользу в мусорку.

По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.

Что делать, если вы не можете есть кожуру?

Если вы все же не можете заставить себя съесть неочищенную картошку, у профессора есть решение: сделайте чипсы.

«Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте шелуху. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы», - советует Спектор.

Список продуктов, которые лучше не чистить

Научные исследования подтверждают слова профессора. Биоактивные соединения в кожуре определяют качество нашего питания. Вот перечень продуктов, кожура которых скрывает суперсилу:

Яблоки

Киви

Картофель

Морковь

Баклажаны

Помидоры

Огурцы

Цитрусовые (если использовать цедру)

Манго (некоторые сорта)

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин