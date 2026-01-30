Профессор объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель

Профессор объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель20
- 30.01.2026, 9:19
Знали ли вы, что некоторые фрукты и овощи не нужно чистить? Оказывается, что кожура может быть очень полезной.
Об этом заявил профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на канале Channel 4.
Чистить или не чистить?
По словам эксперта, некоторые фрукты и овощи чистить вовсе не нужно.
«Цельные продукты сытные, питательные и вкусные. Но у меня есть совет, как сделать их еще полезнее», - объясняет Спектор.
Главная причина отказаться от ножа для чистки овощей - это полифенолы.
Большинство защитных химических веществ, которые производят растения, содержатся именно в кожуре. Они помогают размножаться полезным микробам в нашем кишечнике, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и защищает от болезней.
Какие фрукты и овощи можно не чистить?
Профессор Спектор привел примеры, которые могут удивить многих:
Яблоки
Большинство людей их чистят, теряя огромное количество питательных веществ.
«В кожуре содержится почти в 30 раз больше защитных веществ, чем в мякоти», - отмечает эксперт.
Киви
Это звучит странно, но профессор советует есть киви как яблоко, то есть с кожурой.
«Вы получаете на 50% больше клетчатки. Это так же вкусно, как и без кожуры, и гораздо меньше мороки», - говорит Спектор.
Картофель
В кожуре картофеля содержится в пять раз больше клетчатки, чем в самом клубне. Вы буквально выбрасываете пользу в мусорку.
По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.
Что делать, если вы не можете есть кожуру?
Если вы все же не можете заставить себя съесть неочищенную картошку, у профессора есть решение: сделайте чипсы.
«Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте шелуху. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы», - советует Спектор.
Список продуктов, которые лучше не чистить
Научные исследования подтверждают слова профессора. Биоактивные соединения в кожуре определяют качество нашего питания. Вот перечень продуктов, кожура которых скрывает суперсилу:
Яблоки
Киви
Картофель
Морковь
Баклажаны
Помидоры
Огурцы
Цитрусовые (если использовать цедру)
Манго (некоторые сорта)