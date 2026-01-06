Российский генерал заявил о крахе экономики страны 10 6.01.2026, 8:50

7,204

Андрей Гурулёв

Из-за войны в Украине.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, известный как один из самых агрессивных «ястребов» российского парламента, неожиданно публично признал реальные масштабы экономических проблем в стране. В прямом эфире он фактически сообщил о глубоком бюджетном кризисе и дал понять, что улучшений до окончания войны ждать не стоит, пишет «Диалог».

Резонансное заявление прозвучало во время онлайн-общения с жителями Забайкальского края. Один из зрителей поинтересовался, когда власти смогут сдвинуть с мёртвой точки проблему расселения людей из аварийного жилья. Ответ депутата оказался максимально прямолинейным — в обозримом будущем этого не произойдёт.

«Давайте скажу вам честно: сегодня бюджет края просто не вытягивает. Дефицит — колоссальный. Нам рассказывают, что „всё хорошо», что «доходов много», а вы посмотрите на цифры дефицита — и всё становится ясно: денег элементарно нет. В Петровске-Забайкальском глава района даже отправлял сотрудников в отпуск без содержания — платить зарплаты было нечем. Вот реальная ситуация», — заявил Гурулёв.

Он также признал, что федеральные программы по расселению аварийного жилья фактически свернули после начала войны против Украины.

«После начала «СВО», если говорить откровенно, программы по аварийному жилью остановлены. Говорить людям, что завтра мы решим эту проблему, — было бы ложью. Пока мы хоть немного не вздохнём после «СВО», пока не появятся деньги, эту тему мы просто не продавим. Говорю так, как есть на самом деле», — добавил депутат.

Примечательно, что Гурулёв не только открыто признал тяжёлое финансовое положение региона, но и напрямую связал его с войной, которую Россия ведёт против Украины.

