6 января 2026, вторник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
Сговор тиранов разрушен

  • Андрей Зубов
  • 6.01.2026, 9:10
  • 5,858
Андрей Зубов

В 2000-е КГБ придумал новую схему.

Большинство защищавших Мадуро и погибших спецназовцев оказались кубинцами — 32 человека. На Кубе объявлен двухдневный траур. Без Венесуэльской нефти, точнее, без денег с ее продаж, кубинский режим долго не протянет. Когда-то он существовал на советские деньги — 3−5 млрд инвалютных рублей в год при Горбачеве. И тогдашний глава КГБ Виктор Чебриков с Владимиром Крючковым были категорически против прекращения этой помощи, хотя она отравляла отношения СССР с США. Куба была нужна советским спецслужбам как непотопляемый авианосец у берегов Флориды.

Теперь ясно, что в 2000-е КГБ придумал новую схему. Венесуэла кормит Кубу, а Куба обеспечивает стабильность хунты Чавеса-Мадуры в Каракасе. Заодно выгоды от Венесуэльской нефти шли и в Китай, и в Россию, а сама Венесуэла, фактически, стала колонией тиранических режимов — Москвы, Пекина и Гаваны. Это был преступный синдикат, грабивший когда-то богатейшую страну Южной Америки.

Точный удар 3 января — действительно «хирургическая операция» — разрушил сговор тиранов за счет народа Венесуэлы.

Одновременно он показал все военное бессилие этого синдиката. Как и в Иране в июне 2025, все средства ПВО в Венесуэле оказались на 100% бессильными при столкновении с западными военными технологиями. А ведь эти ПВО были российского и китайского производства. Уважения к военной мощи России и Китая это в мире не добавляет, как и «СВО», безнадежно продолжающаяся уже четыре года.

Скорое обрушение режимов в Иране и на Кубе теперь выглядит очень вероятным. А что потом? Даже дух захватывает.

А началось все с вежливых зеленых человечков в конце февраля 2014. Не прояви Кремль наглости, а за этим — упрямства, все эти преступные режимы могли бы спокойно жить и жить. Их бы боялись, их бы не трогали. Но Кремль переоценил себя, не просчитал последствий. И вот — финал уже виден.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

