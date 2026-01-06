«Собрать дом нужно вплоть до отделки»1
Как будут восстанавливать многоэтажку после взрыва газа в Гомеле.
На заседании штаба по ликвидации последствий ЧС в Гомельском облисполкоме обсудили, как будут восстанавливать многоэтажку, пострадавшую от взрыва газа и лишившуюся нескольких этажей в одном подъезде, передает БелТА.
Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что собрать дом нужно вплоть до отделки, вернув ему первоначальный вид. При необходимости строители должны перейти на усиленный график работы.
Напомним, днем 17 декабря в Гомеле произошла вспышка газовоздушной смеси в одной из квартир по улице Косарева. В результате инцидента обрушились плиты перекрытия выше- и нижележащих квартир. Спасатели эвакуировали девять человек. 22 декабря при разборе завалов на шестом этаже было обнаружено тело женщины.