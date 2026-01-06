закрыть
6 января 2026, вторник, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На выезд из Беларуси в Польшу снова выросли огромные очереди

1
  • 6.01.2026, 11:40
На выезд из Беларуси в Польшу снова выросли огромные очереди

В пункте пропуска Брест скопились сотни легковых авто.

После новогодних праздников на выезд из Беларуси в Польшу снова собрались очереди.

По данным Госпогранкомитета на утро вторника 6 января выезда из страны в пункте пропуска Брест - Тересполь ожидает 830 легковых автомобилей и 81 пассажирский автобус.

В пункте пропуска Брузги - Кузница Белостоцкая собралось 180 машин, в пункте пропуска Берестовица - Бобровники — 108 авто.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский