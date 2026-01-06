На выезд из Беларуси в Польшу снова выросли огромные очереди 1 6.01.2026, 11:40

В пункте пропуска Брест скопились сотни легковых авто.

После новогодних праздников на выезд из Беларуси в Польшу снова собрались очереди.

По данным Госпогранкомитета на утро вторника 6 января выезда из страны в пункте пропуска Брест - Тересполь ожидает 830 легковых автомобилей и 81 пассажирский автобус.

В пункте пропуска Брузги - Кузница Белостоцкая собралось 180 машин, в пункте пропуска Берестовица - Бобровники — 108 авто.

