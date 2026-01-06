Под Брестом маршрутка не разъехалась со скорой с включенными мигалками
- 6.01.2026, 20:59
- 1,036
Фотофакт.
Утром 6 января на 13-м километре трассы М1/Е30 «Брест – Минск – граница России», недалеко от поворота на агрогородок Черни, произошло серьезное ДТП.
На дороге столкнулись маршрутка Mercedes, которой управлял 64-летний водитель, и автомобиль скорой помощи. При этом, по данным ГАИ, скорая ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами.
В результате столкновения 17-летнюю и 67-летнюю пассажирок маршрутки увезли в больницу. Насколько у них серьезные травмы, не сообщается.
В ГАИ напомнили: заметили приближающийся автомобиль оперативного назначения с включенным проблесковым маячком синего цвета, независимо от направления движения вы должны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
Когда включены маячки синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители встречного транспорта, должны остановиться на обочине. Если обочины нет - занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.