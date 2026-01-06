закрыть
6 января 2026, вторник, 21:59
Назван вид тренировок, полезный в любом возрасте

  • 6.01.2026, 21:56
  • 1,082
Назван вид тренировок, полезный в любом возрасте
Иллюстрационное фото

Такие тренировки помогают укрепить здоровье.

Даже один короткий силовой тренинг в неделю может заметно замедлить возрастную потерю мышц и помочь сохранить самостоятельность в пожилом возрасте, показывают современные исследования в области физиологии и геронтологии. Об этом сообщает портал The Conversation.

С возрастом у человека развивается саркопения — постепенная утрата мышечной массы и силы. Этот процесс часто остается незаметным, пока обычные действия вроде подъема по лестнице или вставания со стула не начинают даваться с трудом. Потеря мышц повышает риск падений, госпитализаций и в конечном итоге может привести к утрате независимости.

Особую опасность саркопения представляет во время болезней, травм и операций. Даже несколько дней вынужденной неподвижности приводят к быстрой потере мышечной массы. У молодых людей она обычно восстанавливается за недели, но у пожилых этот запас нередко утрачивается навсегда. Именно поэтому ученые сравнивают мышцы с «сберегательным счетом»: чем больше накоплено заранее, тем легче пережить неизбежные нагрузки.

Физическая активность в целом полезна для сердца и обмена веществ, однако именно силовые упражнения играют ключевую роль в сохранении мышц и силы. Они напрямую связаны со способностью выполнять повседневные задачи и снижают риск падений. Тем не менее, силовыми тренировками регулярно занимаются лишь около 40% людей старше 65 лет.

При этом, как показывают исследования, для пользы вовсе не обязательно поднимать большие веса.Дже одна тренировка в неделю с относительно легкими весами способна стимулировать рост мышц и увеличение силы. Главное условие — нагрузка должна вызывать утомление примерно после 20–25 повторений упражнения.

Более тяжелые веса действительно дают немного больший прирост силы, но легкие работают почти так же эффективно и гораздо доступнее для начинающих. По словам ученых, принципиальная граница проходит не между «идеальной» и «слабой» программой, а между отсутствием тренировок и хотя бы минимальной регулярностью.

Эксперты подчеркивают: начинать можно дома, с гантелями или эспандерами, без спортзала и сложного оборудования. Первые занятия не обязаны быть изнурительными — важнее сформировать привычку. Со временем нагрузку можно увеличивать.

Итог, к которому сходятся исследователи, прост: одна силовая тренировка в неделю лучше, чем ни одной; легкие веса лучше, чем их отсутствие; а несовершенное начало лучше, чем бесконечное откладывание. Наращенный сегодня мышечный «запас» может стать решающим фактором, который позволит сохранить подвижность и независимость в пожилом возрасте.

