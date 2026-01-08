Стали известны новые подробности о судьбе экипажа российского танкера «Маринера» 1 8.01.2026, 8:07

Генкпрокурор США Памела Бонди раскрыла детали.

Министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения членам экипажа нефтяного танкера Bella 1, задержанного в Атлантическом океане за нарушение американских санкций. Судно ходит под российским флагом.

Об этом сообщила генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X.

Она проинформировала, что Соединенные Штаты выполнили ордер на арест танкера Bella 1, который транспортировал нефть из Венесуэлы и Ирана, что подпадает под санкции.

«Ранее Bella 1 был признан виновным в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за его роль в сети, поддерживающей иностранные террористические организации», - написала Бонди.

По ее словам, во время операции экипаж судна пытался избежать задержания и скрыться от американской береговой охраны. Несмотря на это, танкер в конце концов был остановлен.

«Из-за невыполнения приказов Береговой охраны экипаж этого судна находится под расследованием, и против всех виновных лиц будет возбуждено уголовное дело», - отметила генпрокурор.

Также Бонди сообщила, что Министерство юстиции США контролирует передвижение еще нескольких танкеров, в отношении которых могут быть применены аналогичные меры.

«Каждый из тех, кто откажется выполнять указания Береговой охраны или других федеральных должностных лиц, будет привлечен к ответственности в полном соответствии с законом», - подчеркнула она.

Напомним, 7 января российское судно Bella 1 (сейчас оно называется Marinera) было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.

