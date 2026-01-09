закрыть
БПЛА разбомбили военный аэродром и ГРЭС на юге России

  • 9.01.2026, 10:16
Стали известны подробности.

В ночь на 9 января 2026 года дроны атаковали военные и стратегические объекты в Ростовской области и Краснодарском крае России.

Об этом написал Диалог.UA после мониторинга российских СМИ. По предварительной информации, в Ростовской области под удар попала ГРЭС, расположенная в Новочеркасске, а в Краснодарском крае – военный аэродром возле города Приморско-Ахтарска. Во всяком случае, об этом сообщают местные жители.

Губернаторы Ростовской области и Краснодарского края пока никак не комментировали ситуацию, сложившуюся в их регионах. Молчит и центральная российская власть.

Отметим, что Новочеркасская ГРЭС и аэродром в Приморско-Ахтарске – это стратегические и военные объекты, поэтому они являются законной целью для ВСУ (с аэродрома в Приморско-Ахтарске россияне запускают «Шахеды» по Украине).

Кстати, ранее ВСУ уже наносили удары по этим объектам. Например, тепловую электростанцию в Новочеркасске украинские дроны «навещали» еще в марте 2024 года. Местные жители тогда слышали не менее десяти взрывов. На территории ГРЭС зафиксировали пожары. В городе и прилегающих районах наблюдались проблемы с электричеством. Власти Ростовской области признали, что в Новочеркасске в результате «падения обломков БпЛА» поврежден объект инфраструктуры. В дальнейшем эту теплоэлектростанцию дроны тоже атаковали.

Военный аэродром в Приморско-Ахтарске дроны атаковали в ночь на 2 августа 2025 года. Были зафиксированы многочисленные взрывы. В результате этой атаки уничтожены места хранения и запуска «Шахедов».

