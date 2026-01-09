Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Украине

Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Украине2
- 9.01.2026, 12:03
- 1,152
И раскрыл подробности массированной ночной атаки РФ.
Российские войска в ночь на 9 января ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.
Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. Привлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20.
На Львовщине и в других регионах продолжается восстановление после вражеских ударов.
По состоянию на сейчас известно о четырех погибших только в Киеве. Среди них - работник скорой помощи. Десятки людей ранены.
Также был и повторный удар по одному из жилых домов - как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара.
«Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры - 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей», - подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям.
«Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на котором ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ - сроки, необходимое оборудование, ответственные лица», - добавил Зеленский.