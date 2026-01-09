Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Украине 2 9.01.2026, 12:03

1,152

И раскрыл подробности массированной ночной атаки РФ.

Российские войска в ночь на 9 января ударили по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Атака произошла против обычной жизни людей именно во время значительного похолодания.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. Привлечены все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20.

На Львовщине и в других регионах продолжается восстановление после вражеских ударов.

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших только в Киеве. Среди них - работник скорой помощи. Десятки людей ранены.

Также был и повторный удар по одному из жилых домов - как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара.

«Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры - 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей», - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям.

«Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на котором ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ - сроки, необходимое оборудование, ответственные лица», - добавил Зеленский.

