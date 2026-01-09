Эксперт: Россия имитировала ядерный удар по Львову 4 9.01.2026, 12:47

3,496

Анатолий Храпчинский

Это следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам.

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности по Львовской области. Фактически враг сымитировал запуск ядерного оружия.

Об этом «24 Каналу» рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что защита от ракет такого типа существует. Но тут есть свои нюансы.

Как защититься от таких ракет?

По словам Храпчинского, американская система THAAD или израильская Arrow способны уничтожить эту ракету. Но проблема в том, что в Европе нет целостной системы противоракетной обороны. Германия приобрела одну систему, еще две есть у Польши и одна – в Румынии.

Перехватить ракету нужно фактически еще в космосе. Это важно сделать в тот момент, пока не произошло разделение боеголовки на суббоеприпасы.

Удар по Львовщине следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть та же Варшава.

«Это просто бессмысленно со стороны России использовать такое оружие. Оно не несет никакой пользы. Это исключительно психологический эффект. Имитация запуска ядерного оружия», – отметил Храпчинский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com