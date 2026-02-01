закрыть
9 мая 2026, суббота, 14:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси наступил пик арктических морозов

12
  • 1.02.2026, 23:02
  • 25,854
В Беларуси наступил пик арктических морозов

Самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник.

Беларусь встретила начало февраля леденящим дыханием Арктики. Минздрав, МЧС и Минэнерго объявили о переходе на усиленный режим работы. В школах начали рассылать в родительские чаты предложения оставить детей дома в понедельник, 2 февраля. Все потому что в стране, по всей видимости, установился один из самых холодных периодов этой зимы, пишет «Телеграф».

По прогнозам синоптиков, морозы достигнут своего пика уже в ближайшую ночи. А затем, к середине недели, начнут медленно сдавать позиции, уступив место снегопадам и повышенной влажности. Что тоже много кому не покажется значительным улучшением условий.

Аномальный холод, накрывший страну, метеорологи единогласно связывают с мощным вторжением арктического воздуха. Процесс его «адвекции» (активного переноса) значительно усилился к понедельнику, 2 февраля. Все из-за влияния обширного южного циклона, центр которого сместится к Ярославской и Костромской областям России.

«Он буквально вытолкнет студеный воздух с северо-запада и севера ЕТР (европейской территории РФ) на нашу территорию, — пояснили в популярном метеорологическом канале «Метеовайб». — Если прошедшей ночью облачность местами сдерживала выхолаживание, то предстоящей ночью будет малооблачно». Такие условия — это идеальная «морозная яма», где рекордно упадет температура.

«Наверное, самая холодная ночь в Беларуси будет с воскресенья на понедельник… когда температура воздуха повсеместно опустится ниже -25, а под утро местами по западной половине страны похолодает до -30..-33°, — вторит автор канала Nadvorie. — Это произойдет из-за «обвала» холода в тыловую часть южного циклона».

«Февраль начнется по-зимнему сурово, — подтвердил и синоптик Дмитрий Рябов. По его данным, первая половина следующей недели «продолжит морозную тему». А средняя температура окажется на 10-15 градусов ниже климатической нормы.

Главный спутник такой погоды — пронизывающий ветер, который не облегчит страдания. «Холодный восточный ветер добавит дискомфорта и по ощущениям будет еще злее», — предсказал Рябов.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров