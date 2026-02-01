В Беларуси наступил пик арктических морозов

В Беларуси наступил пик арктических морозов12
- 1.02.2026, 23:02
Самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник.
Беларусь встретила начало февраля леденящим дыханием Арктики. Минздрав, МЧС и Минэнерго объявили о переходе на усиленный режим работы. В школах начали рассылать в родительские чаты предложения оставить детей дома в понедельник, 2 февраля. Все потому что в стране, по всей видимости, установился один из самых холодных периодов этой зимы, пишет «Телеграф».
По прогнозам синоптиков, морозы достигнут своего пика уже в ближайшую ночи. А затем, к середине недели, начнут медленно сдавать позиции, уступив место снегопадам и повышенной влажности. Что тоже много кому не покажется значительным улучшением условий.
Аномальный холод, накрывший страну, метеорологи единогласно связывают с мощным вторжением арктического воздуха. Процесс его «адвекции» (активного переноса) значительно усилился к понедельнику, 2 февраля. Все из-за влияния обширного южного циклона, центр которого сместится к Ярославской и Костромской областям России.
«Он буквально вытолкнет студеный воздух с северо-запада и севера ЕТР (европейской территории РФ) на нашу территорию, — пояснили в популярном метеорологическом канале «Метеовайб». — Если прошедшей ночью облачность местами сдерживала выхолаживание, то предстоящей ночью будет малооблачно». Такие условия — это идеальная «морозная яма», где рекордно упадет температура.
«Наверное, самая холодная ночь в Беларуси будет с воскресенья на понедельник… когда температура воздуха повсеместно опустится ниже -25, а под утро местами по западной половине страны похолодает до -30..-33°, — вторит автор канала Nadvorie. — Это произойдет из-за «обвала» холода в тыловую часть южного циклона».
«Февраль начнется по-зимнему сурово, — подтвердил и синоптик Дмитрий Рябов. По его данным, первая половина следующей недели «продолжит морозную тему». А средняя температура окажется на 10-15 градусов ниже климатической нормы.
Главный спутник такой погоды — пронизывающий ветер, который не облегчит страдания. «Холодный восточный ветер добавит дискомфорта и по ощущениям будет еще злее», — предсказал Рябов.