Киану Ривз рассказал о своей первой роли
- 1.02.2026, 17:33
Актер сыграл ее в пьесе для девочек в католической школе.
Дискуссии о том, является ли Киану Ривз «плохим актером», не утихают уже больше 35 лет. Сегодня Ривз — одна из самых позитивных фигур Голливуда, и идея о его несостоятельности вызывает у поклонников лишь недоумение. Да, иногда он выглядит немного «деревянным», но стать звездой на протяжении четырех десятилетий, будучи действительно плохим актером, практически невозможно, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Ривз вряд ли когда-нибудь выиграет «Оскар» за актерскую игру, но его работа в экшене давно стала эталоном — недаром следующая часть «Джон Уик» может претендовать на новую премию за трюки. Актер нашел свою нишу, он блестяще играет молчаливых, сильных героев, которые говорят действиями, а не длинными монологами.
Тем не менее однажды он все же признал свои слабости. В 1987 году, до прорывного успеха «Невероятные приключения Билла и Теда», молодой Ривз в интервью журналисту Стиву Понду рассказал, что в юности считал себя не себя хорошим актером.
«Когда я начинал… не знаю, можно ли назвать это актерской игрой. Я был довольно плох, ну или… так себе», — смеялся он. Первой его ролью был Джон Проктор из пьесы «Суд над ведьмами» — причем в католической школе для девочек.
С тех пор прошло почти 40 лет, и Ривз доказал, что даже, если старт был не идеальным, упорство может привести на вершину.