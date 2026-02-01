Киану Ривз рассказал о своей первой роли 1.02.2026, 17:33

2,088

Актер сыграл ее в пьесе для девочек в католической школе.

Дискуссии о том, является ли Киану Ривз «плохим актером», не утихают уже больше 35 лет. Сегодня Ривз — одна из самых позитивных фигур Голливуда, и идея о его несостоятельности вызывает у поклонников лишь недоумение. Да, иногда он выглядит немного «деревянным», но стать звездой на протяжении четырех десятилетий, будучи действительно плохим актером, практически невозможно, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Ривз вряд ли когда-нибудь выиграет «Оскар» за актерскую игру, но его работа в экшене давно стала эталоном — недаром следующая часть «Джон Уик» может претендовать на новую премию за трюки. Актер нашел свою нишу, он блестяще играет молчаливых, сильных героев, которые говорят действиями, а не длинными монологами.

Тем не менее однажды он все же признал свои слабости. В 1987 году, до прорывного успеха «Невероятные приключения Билла и Теда», молодой Ривз в интервью журналисту Стиву Понду рассказал, что в юности считал себя не себя хорошим актером.

«Когда я начинал… не знаю, можно ли назвать это актерской игрой. Я был довольно плох, ну или… так себе», — смеялся он. Первой его ролью был Джон Проктор из пьесы «Суд над ведьмами» — причем в католической школе для девочек.

С тех пор прошло почти 40 лет, и Ривз доказал, что даже, если старт был не идеальным, упорство может привести на вершину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com