18 мая 2026, понедельник, 21:49
Фанат «Очень странных дел» установил рекорд, собрав крупнейшую коллекцию по сериалу

  • 10.02.2026, 21:33
  • 2,160
Коллекция продолжает расти и заполняет все больше пространства в его доме.

Житель американского штата Аризона установил мировой рекорд, собрав крупнейшую в мире коллекцию памятных вещей, посвященных сериалу «Очень странные дела», пишет UPI.

Чендлер Джоуи Авалос был официально признан рекордсменом в январе 2026 года. На момент фиксации рекорда его коллекция насчитывала 2301 уникальный предмет, связанный с популярным сериалом.

По словам Авалоса, он начал собирать атрибутику сразу после выхода сериала, однако в первые годы ассортимент официального мерча был ограничен. Будучи коллекционером фигурок Funko Pop!, он использовал их как отправную точку.

Авалос отметил, что коллекция продолжает расти и постепенно заполняет все больше пространства в его доме. Он в шутку сравнил этот процесс с «изнанкой» из сериала, которая, по его словам, «продолжает распространяться».

