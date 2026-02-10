Фанат «Очень странных дел» установил рекорд, собрав крупнейшую коллекцию по сериалу
- 10.02.2026, 21:33
Коллекция продолжает расти и заполняет все больше пространства в его доме.
Житель американского штата Аризона установил мировой рекорд, собрав крупнейшую в мире коллекцию памятных вещей, посвященных сериалу «Очень странные дела», пишет UPI.
Чендлер Джоуи Авалос был официально признан рекордсменом в январе 2026 года. На момент фиксации рекорда его коллекция насчитывала 2301 уникальный предмет, связанный с популярным сериалом.
По словам Авалоса, он начал собирать атрибутику сразу после выхода сериала, однако в первые годы ассортимент официального мерча был ограничен. Будучи коллекционером фигурок Funko Pop!, он использовал их как отправную точку.
Авалос отметил, что коллекция продолжает расти и постепенно заполняет все больше пространства в его доме. Он в шутку сравнил этот процесс с «изнанкой» из сериала, которая, по его словам, «продолжает распространяться».