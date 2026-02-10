18 мая 2026, понедельник, 22:25
Самый популярный в мире блогер MrBeast купил банк

  10.02.2026, 21:59
Джимми Дональдсон

Онлайн-банк ориентирован на подростков и молодых пользователей.

Американский блогер MrBeast (Джимми Дональдсон – настоящее имя) купил онлайн-банк Step. Об этом сообщает hln.be.

Step – это мобильный онлайн-банк, ориентированный на подростков и молодых пользователей. Цена сделки, связанной с покупкой сервиса, не уточняется. Компания блогера Beast Industries теперь также будет предлагать финансовые услуги и консультации для молодежи.

MrBeast получил известность в сети за необычные испытания с участием друзей и коллег-блогеров и вирусные ролики с благотворительными акциями. В настоящее время на блогера подписаны более 162 млн пользователей — он считается одним из самых популярных блогеров в мире.

В январе 2026-го MrBeast рассказал, что однажды его вышвырнули из супермаркета сети Walmart. Блогер скопил возле себя большое количество поклонников, желающих с ним сфотографироваться. Когда люди начали неконтролируемо собираться вокруг ютубера, работники магазина выгнали его.

MrBeast подчеркнул, что ему нравится общаться со своими фанатами и он не держит на них зла.

Блогер объяснил, что разработал специальную «конвейерную систему» для фотографирования с фанатами, которая позволяет ему достаточно быстро делать множество снимков.

