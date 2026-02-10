закрыть
18 мая 2026, понедельник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Фрязино Московской области подорвали машину с бизнесменом

5
  • 10.02.2026, 23:06
  • 7,380
Во Фрязино Московской области подорвали машину с бизнесменом

Прямо на железнодорожном переезде.

На железнодорожном переезде в городе Фрязино в Московской области в автомобиле, в котором находился мужчина, взорвалось неустановленное устройство, сообщили РБК в пресс-службе областного СК РФ.

В результате инцидента пострадавший получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об индивидуальном предпринимателе. Он сам сообщил о подрыве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК).

Следователи и криминалисты подмосковного СК прибыли на место происшествия. Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип