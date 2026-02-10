Во Фрязино Московской области подорвали машину с бизнесменом

Во Фрязино Московской области подорвали машину с бизнесменом5
- 10.02.2026, 23:06
Прямо на железнодорожном переезде.
На железнодорожном переезде в городе Фрязино в Московской области в автомобиле, в котором находился мужчина, взорвалось неустановленное устройство, сообщили РБК в пресс-службе областного СК РФ.
В результате инцидента пострадавший получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об индивидуальном предпринимателе. Он сам сообщил о подрыве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК).
Следователи и криминалисты подмосковного СК прибыли на место происшествия. Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.