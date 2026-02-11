Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина 2 11.02.2026, 7:00

Словенцы выступали в смешанных командных соревнованиях.

Сборная Словении по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в смешанных командных соревнованиях.

Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц и Домен Превц набрали 1069,2 очка.

Второе место заняли норвежцы (1038,3), третьими стали японцы (1034,0).

Словенцы защитили свой титул олимпийских чемпионов в смешанном командном турнире. Из нынешнего состава в Пекине выступала только Водан.

Брат Ники и Домена Превц Петер на ОИ-2014 и ОИ-2022 завоевал золото, два серебра и бронзу, а еще один брат Цене был серебряным призером Игр-2022.

