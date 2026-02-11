закрыть
19 мая 2026, вторник, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, куда отправились изгнанные из Европы российские шпионы

3
  • 11.02.2026, 8:27
  • 11,056
Стало известно, куда отправились изгнанные из Европы российские шпионы

Появился отчет разведки Эстонии.

Россия массово направляет в страны Африки сотрудников спецслужб, дипломатов и своих агентов, которые стали персонами нон грата в Европе.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Эстонии (EFIA) в отчете за 2026 год.

В отчете говорится, что отправляя своих сотрудников в Африку Россия не только усиливает свое присутствие на континенте, но и решает внутреннюю кадровую проблему.

Только за последнее десятилетие из-за агрессивной политики Москвы и шпионской деятельности западные страны выслали сотни российских дипломатов и закрыли ряд консульств. На фоне этого укрепление связей с Африкой позволяет Кремлю трудоустраивать госслужащих, которые потеряли возможность работать в ЕС.

Кроме традиционного военного сотрудничества, Россия активно продвигает на континенте инструменты «мягкой силы» - через образовательные и культурные программы.

В частности, как говорится в отчете, федеральное агентство «Россотрудничество», которое играет ключевую роль в операциях государственного влияния, расширяет сеть представительств в Африке. Новые офисы открыты, в частности, в Гвинее и Буркина-Фасо.

Также фонд «Русский мир», занимающийся популяризацией русского языка за рубежом, открыл новые центры в Бурунди и Уганде.

По оценке эстонской разведки, через эти структуры Москва распространяет антизападные нарративы, называя политику Запада «неоколониальной и патерналистской». Зато Россия позиционирует себя как «чемпиона многополярного мирового порядка» и «защитника суверенитета», предлагая сотрудничество якобы на основе равноправного партнерства.

Африканские студенты едут на войну в Украину

Отдельное внимание в отчете уделено использованию африканских студентов в войне против Украины. По данным EFIA, в 2025 году в российских университетах учились около 35 тысяч студентов из Африки. Российские власти, как утверждается, пользуются их сложным финансовым положением, ставя перед выбором - депортация или подписание контракта с Минобороны РФ.

В результате, по информации эстонской службы, сотни граждан Замбии, Танзании, Гвинеи, Камеруна, Эритреи, Нигерии и других стран были отправлены на войну против Украины.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип