Кадыров впервые показал видео с сыном спустя месяц после аварии 11.02.2026, 8:34

На кадрах есть нюанс.

Сын главы Чечни Адам Кадыров впервые появился на публике после сообщений о том, что он угодил в серьезное ДТП. Ролик с ним спустя почти месяц после аварии опубликовал Рамзан Кадыров, пишет OBOZ.UA.

На видео, снятом, предположительно, 10 февраля, Кадыров-младший выглядит похудевшим. Подробности сообщает российское издание «Агентство».

Как пишет издание, вечером во вторник Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале 43-секундное видео, в котором появился его сын Адам. После сообщений о том, что Кадыров-младший попал в серьезную аварию в Грозном и был госпитализирован в одной из московских больниц, это первое его публичное появление почти за месяц.

Кадыров-старший в комментарии к ролику отмечает, что ужинал со своим помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом. Судя по картинке, видео было записано на телефон главы Чечни.

Адам появляется в ролике последним — он входит в комнату, где за столом уже сидят его отец с помощником. Кадыров-старший называет его «воскресшим», произнося это по-русски. Затем Адам садится за стол и говорит фразу на чеченском.

«По словам Кадырова и Алиева, видео было снято в 19:55 10 февраля. Согласно метаданным ролика, ролик создавался 10 февраля в 18:21 UTC (21:21 мск, время съемки может быть другим). На новом видео сын главы Чечни выглядит похудевшим по сравнению с последним появлением на публике, которое произошло еще в середине января», – пишет «Агентство».

Сразу после сообщений об аварии с участием Кадырова-младшего, руководство Чечни попыталось опровергнуть распространившиеся слухи. На следующий день после вероятного ДТП Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором присутствовал Адам. Однако метаданные ролика разрушили этот поспешный «антикриз»: видео было снято за несколько дней до аварии. Такая же история повторилась и с другими роликами с Адамом, которые публиковали представители окружения Кадыровых.

«Агентство» отмечает, что на прошлой неделе из Москвы в Грозный вернулся бизнес-джет Рамзана Кадырова (номер рейса RSJ9617). Этот самолет улетел в столицу РФ сразу после новостей об аварии 16 января, после чего находился в столице 10 дней, а с 26 января по 4 февраля четырежды летал из Москвы в Грозный и обратно. 5 февраля борт вернулся в столицу Чечни, где, согласно данным сервиса, остается до сих пор.

