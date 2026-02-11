Дроны в девятый раз разбомбили НПЗ «Лукойл» в Волгограде

Дроны в девятый раз разбомбили НПЗ «Лукойл» в Волгограде9
- 11.02.2026, 8:41
Вспыхнул мощный пожар.
В ночь на 11 февраля жители Волгограда сообщали о многочисленных звуках взрывов в городе. В это время местный НПЗ «Лукойл» атаковали ударные беспилотники.
В результате атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар, сообщило российское издание Astra.
«Согласно анализу кадров ASTRA от очевидцев, поражен и загорелся завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгограда», — говорится в сообщении.
По подсчетам журналистов Astra, это уже девятая атака на Волгоградский НПЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Удар по предприятию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксировано повреждение квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада Ягодка, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда», — отметил Бочаров.
По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
В то же время в сети распространились видео с моментом удара и пожара на Волгоградском НПЗ.