Военные РФ устроили истерику из-за «ножа в спину» от Роскомнадзора

Военные РФ устроили истерику из-за «ножа в спину» от Роскомнадзора18
- 11.02.2026, 9:06
Захватчиков оставили без связи.
Российские власти начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело «побочный эффект», явно не учтенный теми, кто принимал решение и воплощал его в жизнь: российские оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.
Военнослужащие оккупационной армии записывают видеообращения, в которых обвиняют «Роскомнадзор» в уничтожении «взаимодействия между всеми», что якобы уже привело к «гибели бойцов». Чем и почему возмущены оккупанты, рассказало российское издание «Важные истории», которое цитирует OBOZ.UA
Оккупанты жалуются, что остались без связи
В Z-пабликах и среди российских оккупантов решение «Роскомнадзора» о замедлении Telegram вызвало настоящую истерику. Так, военнослужащие армии государства-агрессора обвиняют чиновников в том, что остались без связи на фронте.
Они начали записывать видеообращения, в которых излагают свои претензии и рассказывают о последствиях замедления Telegram для оккупационной армии. Примечательно, что рубить «правду-матку» оккупанты предпочитают, закрыв свои лица.
На одном из видео оккупант говорит, что Telegram позволяет захватчикам оперативно обмениваться информацией и координировать действия по борьбе с БПЛА. По его словам, новые ограничения усложняют этот процесс, который «налаживался с большим-большим трудом».
«Хотелось бы задать вопрос РКН: а вы у нас спросили? Хоть кто-то из вас приехал, узнал, полезно ли будет это?» — возмущается он.
В еще одном видеообращении другой оккупант называет Telegram «единственный цепочкой», по которой можно связаться с различными структурами и ведомствами.
«Пожалуйста, прежде чем сделать это, подумайте, а надо ли это и кому это надо», — обратился он к российским чиновникам.
В Z-пабликах жалуются, что замедление Telegram не только нарушает «взаимодействие между всеми», но и ведет к гибели оккупантов, пока власти «силовыми методами» загоняют всех в Max и «ВКонтакте».
«Комвзвода в сердцах только что выдал: гореть им в аду, тем, кто TG блокирует. Практически все взаимодействие в TG, а у нас взвод сбора и эвакуации раненых, если что, на переднем крае. Не грузит ни-хе-ра», — пишет один из Z-блогеров об услышанном от оккупантов на Запорожском направлении.
Захватчики жалуются, что почти вся коммуникация служб скорой помощи выстроена через Telegram: в мессенджере налажена связь между бригадами, передаются вызовы и пересылаются ЭКГ на кардиопульт.
Кроме того, Z-блогеры возмущены тем, что усиление ограничений против Telegram ударит по связи в зоне боев и по управлению войсками.
Один из пабликов называет Telegram «ключевым каналом связи, который позволяет координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты, данные с дронов» и констатирует, что «рабочей альтернативы мессенджеру нет».
«Telegram фактически выполняет роль «полевого штаба в кармане». Поэтому любое замедление напрямую бьет по управляемости войсками. По оценкам офицеров, потеря оперативной передачи видео и изображений снижает эффективность координации на 20–30%, особенно в логистике и целеуказании», — возмущается этот Z-паблик.
И подобных возмущенных постов в российских каналах – очень много.