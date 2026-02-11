FT: Зеленский готов объявить о выборах и референдуме в Украине 64 11.02.2026, 9:25

Названа точная дата.

Президент Украины Владимир Зеленский готов объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников, участвующих в процессе планирования.

По данным издания, подобный шаг предпринят на фоне давления на Киев со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.

Подготовка началась после того, как администрация Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая. В ином случае, страна рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Источники, близкие к Зеленскому, говорят, что он и его команда дали понять администрации Трампа, что они готовы к довольно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности проведения выборов.

Согласно рабочему графику, Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые позволят проводить выборы в условиях военного времени.

FT уточняет, что украинские и западные официальные лица подчеркнули, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку они зависят от ряда факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с диктатором Владимиром Путиным.

В то же время время этот план «подчеркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно заверяя президента США Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает достижение мирной сделки, если таковая будет достигнута».

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от заключения более широкого мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России, и которое Вашингтон хочет завершить до 15 мая.

Чиновники предупредили, что администрация Трампа ранее устанавливала сроки, которые уже истекли, но Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра в преддверии промежуточных выборов в США.

