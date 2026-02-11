В Дроздах выставили на продажу коттедж за $7,5 миллиона

В Дроздах выставили на продажу коттедж за $7,5 миллиона17
- 11.02.2026, 11:25
Владельцем значится 88-летняя пенсионерка — мать «кошелька» Лукашенко Игоря Зайцева.
На Realt.by выставили на продажу элитный коттедж. Дом явно выделяется даже среди шикарной застройки Дроздов: симметричный фасад, ломаная линия крыши, высокие трубы.
Общая площадь этого дворца — около 620 квадратов, жилая — более 400. В объявлении указано, что в свое время над проектом работали европейские дизайнеры.
На входе гостей встречают статуи львов.
А в парадной — пафосная лестница с коваными перилами. Есть два жилых уровня и цокольный этаж.
В главном здании (потому что есть на территории и гостевой домик с кухней, каминной зоной, спальней и санузлом) предусмотрено три спальни, каждая из которых имеет свою ванную комнату.
Главная из них по размеру больше квартиры среднестатистического минчанина — почти 67 квадратов.
Предусмотрен и рабочий кабинет.
На цоколе расположены домашний кинотеатр, барная зона, бильярд и акустический рояль.
Отдельно выделен полноценный хозяйственный и инженерный блок.
Ко всей этой роскоши прилагается участок площадью 25 соток. На нем есть даже собственный пруд глубиной 2,5 метра — в нем можно купаться.
Для отдыха построен банный комплекс с террасой над водой. Создано несколько отдельных зон отдыха, в том числе лаунж и барбекю, есть спортивная зона.
А гулять можно по чудесному саду, где продумано вечернее освещение.
По информации Национального кадастрового агентства, по состоянию на 2021 год коттедж принадлежал пенсионерке Надежде Зайцевой. В этом году ей должно исполниться 89 лет, но возможности проверить, жива ли она и по-прежнему ли остается владелицей дома, нет.
Надежда Зайцева — мать бизнесмена Игоря Зайцева, сооснователя сети ювелирных магазинов «Зико». Именно он выкупил два соседних участка у местных жителей, а потом их объединил.