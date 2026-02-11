СБУ задержала высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ 4 11.02.2026, 11:26

5,808

Стали известны детали организованной им схемы по уклонению от мобилизации.

В Главном военном клиническом госпитале ВСУ разоблачили схему уклонения от мобилизации. Задержан высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали схемы

По данным следствия, чиновник оформлял знакомых в свое подразделение, однако те фактически не появлялись на службу и не выполняли никаких обязанностей.

В частности, среди его клиентов был мужчина призывного возраста, который уклонялись от мобилизации.

«После зачисления в оборонное ведомство эти лица фиктивно оформлялись на военную службу», - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, зарплатные карточки «рабочих» все это время находились у подозреваемого, который снимал оттуда деньги. Так, с мая 2022 года фигурант таким образом присвоил около 2,6 млн гривен.

Во время обысков у него изъяли наличные и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Что грозит

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, подозрение объявлено двум его «клиентам». Им инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения. За это предусмотрено до 10 лет заключения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com