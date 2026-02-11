закрыть
19 мая 2026, вторник, 11:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Чай полезен для зубов

6
  • 11.02.2026, 11:33
  • 1,642
Ученые: Чай полезен для зубов

Вещества теафлавины из черного чая замедляют развитие кариеса.

Теафлавины — вещества, образующиеся при ферментации черного чая, — могут защищать зубы от кариеса, показало исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F). Ученые выяснили, что эти соединения одновременно подавляют рост кариесогенных бактерий и замедляют разрушение зубных тканей.

В ходе работы исследователи изучали влияние теафлавинов на бактерию Streptococcus mutans, которая играет ключевую роль в развитии кариеса, а также на фермент MMP-9, участвующий в разрушении коллагена и ослаблении дентина. Эксперименты показали, что теафлавины нарушают формирование бактериальных пленок на поверхности зубов и эффективно подавляют активность MMP-9.

Анализ механизма действия выявил, что молекулы теафлавинов напрямую связываются с ферментом и изменяют его пространственную структуру, из-за чего он хуже выполняет свою функцию. При этом наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у теафлавинов с более сложным химическим строением.

Авторы считают, что полученные данные указывают на перспективность теафлавинов как основы для природных средств профилактики кариеса. В дальнейшем эти соединения могут быть использованы при разработке зубных паст, ополаскивателей или функциональных продуктов для поддержания здоровья полости рта.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип